يستعد المطرب محمد حماقي لطرح الأغنية الدويتو التي يقدمها بمشاركة المطربة شيرين عبدالوهاب، والتي تحمل عنوان "بحرية".

ويطرح محمد حماقي الأغنية عبر موقع يوتيوب، في الخامسة مساء اليوم الإثنين، وهي الثانية التي يقدمها من ألبومه، بعد أغنية "قالوا عني إيه" التي طرحت الأسبوع الماضي.

أشهر دويتوهات قدمتها شيرين عبدالوهاب

وتشارك المطربة شيرين عبدالوهاب في تقديم دويتو "بحرية" مع محمد حماقي، وذلك في ثامن تجاربها مع الدويتوهات الغنائية.

وبدأت شيرين عبد الوهاب أولى تجاربها مع المطرب محمد محيي، إذ قدمت معه أغنية بعنوان "بحبك"، وهي من كلمات مصطفى كامل، وألحان ميرو، وتوزيع محمد مصطفى.

وقدمت بمشاركة المطرب تامر حسني ألبوم "فري مكس 3"، وشاركته الغناء في أغنيتين، هما: "لو كنت نسيت"، والأغنية الثانية هي "لو خايفة".

دويتوهات شيرين عبد الوهاب مع فضل شاكر وحسام حبيب

وغنت شيرين عبد الوهاب مع الفنان الكبير هاني شاكر أغنية بعنوان "أنا قلبي ليك"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان وتوزيع محمد ضياء الدين.

وشارك المطرب بهاء سلطان مع شيرين عبد الوهاب في تقديم أغنية بعنوان "بناقص حياتي معاك"، من كلمات نصر محروس، وألحان محمد يحيى، وتوزيع محمد مصطفى.

وغنت شيرين عبد الوهاب مع طليقها الفنان حسام حبيب أغنية بعنوان "كل ما أغني"، من كلمات محمد سرحان، وتوزيع نابلسي.

ونال دويتو أغنية "العام الجديد" نجاحاً كبيراً بعد مشاركة شيرين عبد الوهاب في تقديمه مع المطرب اللبناني فضل شاكر، والأغنية من كلمات عبد الله السيد الهاشمي ومطلع الشمس، وألحان مروان خوري، وتوزيع بلال الزين.

وحاولت شيرين عبد الوهاب تكرار تجربة الدويتو مع فضل شاكر، إلا أن الظروف الأمنية التي أحاطت به خلال تواجدة في مخيم "عين الحلوة" حالت دون إتمام المشروع.

