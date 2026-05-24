تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، نموذج السيارة الكهربائية الصديقة للبيئة، والتي تعد أحد الحلول الحديثة المطروحة كبديل حضاري وآمن لمركبات التوك توك داخل المحافظة.

سيارة كهربائية صديقة للبيئة

وأوضح المحافظ، أن السيارة تم تصنيعها بأيدٍ مصرية، وتستوعب حتى 6 ركاب، مع اعتمادها على منظومة تشغيل حديثة تتيح الترخيص الكامل وتضمن معايير الأمان.

خطة لاستبدال التوك توك

وأشار إلى أن المحافظة تستهدف تطبيق خطة استبدال تدريجي لمركبات التوك توك بمركبات كهربائية مرخصة، بما يسهم في تنظيم الشارع وتحسين الشكل الحضاري.

دعم النقل الذكي وتقليل الانبعاثات

وأكد أن المشروع يأتي ضمن توجه الدولة نحو دعم النقل الذكي وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الحياة داخل الأحياء السكنية.

رؤية تنموية للإسكندرية

وشدد المحافظ على استمرار دعم المشروعات الحديثة التي تعزز مكانة الإسكندرية كمدينة مستدامة ومواكبة للتطور في قطاع النقل والخدمات.