المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض وحيدًا في ختام تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

04:54 م 25/05/2026

البورصة المصرية

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.38% عند مستوى 52658 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.


وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%.


تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم


وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.4 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 794.7 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 609.9 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.48% عند مستوى 52861 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.


الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم


ارتفع سهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى بنسبة 10.26%، ليغلق على سعر 5.16 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.68 جنيه.


وصعد سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 10.04%، ليغلق على سعر 5.04 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.58 جنيه.


وزاد سهم سبيد ميديكال بنسبة 6.72%، ليغلق على سعر 41 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 38 قرشًا.


وارتفع سهم بنيان للتنمية والتجارة بنسبة 6%، ليغلق على سعر 5.48 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 5.17 جنيه.


وصعد سهم بالم هيلز للتعمير بنسبة 5.94%، ليغلق على سعر 15.17 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 14.32 جنيه.


الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم


انخفض سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة 5.58%، ليغلق على سعر 48.21 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 51.06 جنيه.


وتراجع سهم مصر للفنادق بنسبة 5.06%، ليغلق على سعر 30.6 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 32.23 جنيه.


وانخفض سهم كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بنسبة 4.96%، ليغلق على سعر 1.15 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.21 جنيه.


وتراجع سهم أم بي للهندسةM.B بنسبة 4.11%، ليغلق على سعر 3.73 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.89 جنيه.


وهبط سهم جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذية بنسبة 3.21% ، ليغلق على سعر 12.37 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 12.78 جنيه.

