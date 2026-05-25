16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026

كتب : أسماء مرسي

01:30 م 25/05/2026
    روان حسين
    روان حسين
    روان حسين
    روان حسين
    بينيلوبي كروز
    بينيلوبي كروز
    بينيلوبي كروز
    بينيلوبي كروز
    روزلين سانشيز
    روزلين سانشيز
    روزلين سانشيز
    نادين لبكي
    بينيلوبي كروز
    نادين لبكي
    روزلين سانشيز

خطفت النجمات الأنظار خلال حفل ختام مهرجان كان السينمائي 2026، في دورته الـ79، بإطلالات راقية على السجادة الحمراء، وكان لفساتين "حورية البحر" حضور لافت بين أبرز صيحات الموضة.

فيما يلي، أبرز إطلالات النجمات والمشاهير في حفل الختام بفساتين بصيحة "حورية البحر":

نادين لبكي

تألقت الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي نادين لبكي بفستان طويل باللون الأسود، جاء بقصة "الكب" وتصميم "حورية البحر" الذي أبرز قوامها بأسلوب أنيق وراقٍ. ونسقت إطلالتها مع قفازات بنفس لون وخامة الفستان، بينما اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود.

واختارت ترك شعرها منسدلا على كتفيها، مع مجوهرات مكونة من أقراط طويلة وأسورة أضافت لمسة فاخرة لإطلالتها.

روزلين سانشيز

ظهرت الممثلة البورتوريكية روزلين سانشيز بإطلالة جذابة مرتدية فستانا باللون الموف الداكن مصنوعا من المخمل، وجاء بتصميم "الكب" وقصة "حورية البحر"، ما منحها مظهرا أنيقا ومميزا.

واعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعر منسدلة بانسيابية على كتفيها، بينما أكملت اللوك بمجوهرات بسيطة مكونة من خاتم وأسورة.

بينيلوبي كروز

خطفت الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية بينيلوبي كروز الأنظار بفستان أسود طويل تميز بتصميم كورسيه مطرز بالزهور البيضاء، إضافة إلى قصة "حورية البحر" التي أضفت على الإطلالة لمسة أنثوية راقية.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، مع مكياج قوي ارتكز على أحمر الشفاه الأحمر الناري، بينما زينت اللوك بمجوهرات ماسية زادت من فخامة إطلالتها.

روان حسين

تألقت الفاشونسيتا الكويتية روان حسين بفستان طويل باللون النيود، جاء بتصميم كورسيه وتطريزات كريستالية ناعمة عند منطقة الخصر، ما أبرز رشاقتها بأسلوب أنيق.

كما تميز الفستان بأكمام منتفخة وقصة "حورية البحر"، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، مع تسريحة شعر مرفوعة أضفت لمسة راقية على إطلالتها.

وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية مكونة من عقد وأقراط طويلة من دار Renée Jewellers.

