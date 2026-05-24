الهانوفيل بالمجان.. 43 شاطئًا في الإسكندرية تستعد لعيد الأضحى – صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:32 م 24/05/2026
قرر المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، تخصيص شاطئ "الهانوفيل العام" بالقطاع الغربي ضمن الشواطئ المجانية بالكامل، يشمل الدخول واستخدام من شماسي وكراسي وغيرها.

شاطئ الهانوفيل مجاناً بالكامل لأول مرة

وأكد المحافظ أن القرار يستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وإتاحة الفرصة للجميع للاستمتاع بشواطئ الإسكندرية دون أي رسوم، وذلك استجابة لأهالي العجمي.

رفع درجة الاستعداد بالشواطئ لعيد الأضحى

كان المحافظ وجه برفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار من مختلف المحافظات.

43 شاطئًا في الإسكندرية تستعد للعيد

ومن جانبه، كشف العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن جاهزية 43 شاطئاً لاستقبال الرواد، موزعة بواقع 19 شاطئاً بالقطاع الشرقي و24 شاطئاً بالقطاع الغربي، استعدادًا لعيد الأضحى.

وأشار إلى أنه جرى رفع كفاءة الشواطئ وتجهيزها بالكامل بالمظلات، الكراسي، وحدات خلع الملابس، ودورات المياه، إلى جانب إجراء الصيانة الشاملة لأبراج المراقبة.

تجهيز فرق إنقاذ وغطاسين

وأوضح "إبراهيم أنه جرى تجهيز فرق الإنقاذ والغطاسين لضمان أعلى معدلات الأمان والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة بالإضافة إلى استمرار تواجد التمركزات الأمنية على طول الشريط الساحلي لشواطئ الإسكندرية بالقطاع الشرقي.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الرقابة الميدانية والمرور الدوري للتأكد من التزام المستأجرين بالتعليمات والاهتمام بنظافة الشواطئ ، فضلاً عن شن حملات تفتيشية موسعة تشمل المحال، المقاهي، الكافتيريات، الفنادق، وقاعات الأفراح التابعة للإدارة.

10 خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين

وأعلن رئيس إدارة السياحة والمصايف، أنه جرى تفعيل منظومة متكاملة لتلقي الشكاوى عبر 10 خطوط ساخنة، موزعة بين الشكاوى العامة و شكاوي السياحة لضمان الاستجابة السريعة للمواطنين.

