يقع الكثيرون في بعض الأخطاء الغذائية الشائعة خلال أول يوم عيد الأضحى، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على صحة المعدة والجهاز الهضمي.

وكشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحاته لـ"مصراوي" عن أشهر العادات الغذائية الخاطئة أول يوم عيد الأضحى التي تسبب مشكلات المعدة والهضم.

الإفراط في الأكل

تناول كمية كبيرة من اللحوم والأطعمة الدسمة والدهون في وقت واحد، قد يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ والحموضة والمغص.

تناول اللحوم فور الذبح مباشرة

تناول اللحوم مباشرة بعد الذبح يجعلها أثقل على الهضم خلال الساعات الأولى، مما قد يسبب انزعاج في الجهاز الهضمي وصعوبة في الهضم لدى بعض الأشخاص.

الإكثار من الدهون والأجزاء الدسمة

يعد تناول كميات كبيرة من الدهون والأجزاء الدسمة مثل اللية والدهون المحمرة والممبار من العادات الغذائية الخاطئة الشائعة في العيد، وقد يؤدي ذلك إلى الإسهال أو شعور بالمرارة أو إجهاد في المعدة.

تناول الكبدة بكميات كبيرة جدا

الكبدة غنية بفيتامين A والحديد، لذا فإن الإفراط في تناولها قد يسبب الغثيان واضطراب المعدة.

الشوي غير الكامل

عدم تسوية اللحوم بشكل كامل أثناء الشوي، خصوصا الكفتة واللحوم المفرومة، من الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى بقاء بعض البكتيريا أو الطفيليات، مما يزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية أو اضطرابات في الجهاز الهضمي.

ترك اللحوم خارج الثلاجة لعدة ساعات

يعد ترك اللحوم خارج الثلاجة لفترات طويلة خاصة في الطقس الحار يؤدي إلى نمو البكتيريا بشكل سريع، مما يزيد من احتمالية حدوث التسمم الغذائي أو اضطرابات في الجهاز الهضمي.

الإفراط في شرب المشروبات الغازية مع الأكل

تسبب هذه العادة الشعور بالانتفاخ والارتجاع.

شرب الشاي مباشرة بعد الأكل

قد يزيد من ثقل المعدة ويقلل امتصاص الحديد.

الأكل بسرعة وعدم المضغ الجيد

يسبب الأكل بسرعة الشعور بالتخمة والانتفاخ وعبء كبير على المعدة والبنكرياس، خاصة لمرضى السكر أو الدهون.

نصائح لتناول الطعام بشكل آمن في العيد

تناول الطعام بكميات معتدلة.

التركيز على الشوي بطريقة صحيحة وصحية.

إضافة السلطة والخضروات إلى اللحوم.

شرب كمية كافية من الماء.

المشي لمدة 10–15 دقيقة بعد الأكل.

توزيع تناول الطعام على أكثر من وجبة صغيرة بدلا من تناول وجبة ضخمة في وقت واحد.