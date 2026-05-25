قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالإعدام شنقًا، اليوم الاثنين، على المتهم في قضية الاعتداء على طفل من ذوي الهمم المعروف إعلاميًا بـ "سبايدر مان بورسعيد"، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الديار المصرية.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، قبل أن تعود وتصدر حكمها النهائي بالإعدام شنقًا.

وتعود أحداث الواقعة إلى استدراج المتهم للطفل من مدينة بورفؤاد والاعتداء عليه، قبل أن يعود إلى أسرته في حالة نفسية سيئة، ليكشف تفاصيل ما تعرض له.