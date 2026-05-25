سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، على مدار الساعات الماضية عقب تلقيهم نبأ وفاة طالب بكلية الطب في ليبيا متأثرًا بإصابته في حادث سير تعرض له بمدينة بنغازي منذ عدة أيام.

وكان الطالب أحمد محمد رجب الحوفي، ويقيم بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق تعرض لحادث سير داخل مدينة بنغازي الليبية قبل نحو 8 أيام، جرى على إثره نقله إلى أحد المستشفيات هناك، إذ خضع لتدخلات جراحية حرجة، وظل يتلقى العلاج على أجهزة التنفس الصناعي، قبل أن يعلن الأطباء وفاته متأثرًا بإصابته.

ويترقب أهالي القرية وصول جثمان الطالب الراحل من ليبيا، تمهيدًا لتشييعه ودفنه بمقابر أسرته بقرية سنهور المدينة، وسط حالة من الحزن بين الأهالي وزملائه وأصدقائه.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى دفتر عزاء إذ نعى المئات من أهالي مركز دسوق وزملائه طالب الطب الراحل من خلال التدوين على صفحات موقع التواصل الاجتماعي.