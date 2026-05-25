مات بالغربة قبل تحقيق حلمه.. وفاة طالب طب من كفر الشيخ في حادث بليبيا

كتب : إسلام عمار

04:53 م 25/05/2026

الطالب المتوفي

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، على مدار الساعات الماضية عقب تلقيهم نبأ وفاة طالب بكلية الطب في ليبيا متأثرًا بإصابته في حادث سير تعرض له بمدينة بنغازي منذ عدة أيام.

وكان الطالب أحمد محمد رجب الحوفي، ويقيم بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق تعرض لحادث سير داخل مدينة بنغازي الليبية قبل نحو 8 أيام، جرى على إثره نقله إلى أحد المستشفيات هناك، إذ خضع لتدخلات جراحية حرجة، وظل يتلقى العلاج على أجهزة التنفس الصناعي، قبل أن يعلن الأطباء وفاته متأثرًا بإصابته.

ويترقب أهالي القرية وصول جثمان الطالب الراحل من ليبيا، تمهيدًا لتشييعه ودفنه بمقابر أسرته بقرية سنهور المدينة، وسط حالة من الحزن بين الأهالي وزملائه وأصدقائه.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى دفتر عزاء إذ نعى المئات من أهالي مركز دسوق وزملائه طالب الطب الراحل من خلال التدوين على صفحات موقع التواصل الاجتماعي.

