إعلام عبري: خلاف بين نتنياهو وسموتريتش بشأن التعامل مع مسيّرات حزب الله

كتب : وكالات

01:38 م 25/05/2026

نتنياهو وسموتريتش

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وقوع خلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال اجتماع أمني استمر نحو خمس ساعات وركز على التهديدات المرتبطة بطائرات حزب الله المسيّرة.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع شهد نقاشاً حول آليات مواجهة خطر المسيّرات، حيث دعا نتنياهو إلى إيجاد حلول توفر الحماية من هذه التهديدات، كما كرر مطالبته للجيش بإعداد صيغة رد مناسبة للتعامل معها.

وأضافت الصحيفة أن سموتريتش طرح خلال الاجتماع مقترحاً يقضي بهدم عشرة مبانٍ في الضاحية الجنوبية مقابل كل طائرة مسيّرة يطلقها حزب الله، مشيرة إلى أن هذا الطرح لم يحظ بقبول نتنياهو.

