شهدت مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء انطلاق حملة موسعة تحت شعار “الإصلاح البيئي” لمكافحة بؤر الناموس والحشرات الطائرة، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين من تزايد انتشار البعوض خلال الفترة الأخيرة، وما يسببه من إزعاج ومخاطر صحية محتملة.

وقال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس المدينة، إن الوحدة المحلية نجحت في تدبير كميات كافية من المبيدات اللازمة لأعمال التطهير، إلى جانب تجهيز سيارات وماكينات الرش وتوفير فرق مدربة لتنفيذ الحملة، التي بدأت أعمالها اعتبارًا من اليوم في مختلف مناطق المدينة.

حملة رش الشوارع والوديان للقضاء على الناموس

وأوضح رئيس المدينة أن خطة العمل تستهدف رش شوارع نويبع والقرى والوديان التابعة لها، بالإضافة إلى بحيرات الأكسدة، ضمن إجراءات احترازية للحد من انتشار الحشرات الناقلة للأمراض، مؤكدًا التنسيق الكامل مع الإدارات الصحية ورؤساء الأحياء لتنفيذ حملات يومية صباحًا ومساءً.

وأشار إلى توفير سيارات مزودة بأجهزة “التيفا” الخاصة برش الحشرات الطائرة باستخدام المبيدات الحشرية، حفاظًا على الصحة العامة، إلى جانب تنفيذ أعمال ردم البرك والتجمعات المائية التي تُعد بيئة مناسبة لتكاثر البعوض والحشرات.

تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة

وأكد رئيس المدينة أنه جرى توجيه رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول من الشوارع والميادين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكاثر الحشرات والبعوض داخل المناطق السكنية.

دعوة المواطنين للمشاركة

وناشد رئيس المدينة المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والمساهمة الإيجابية في الحملة، من خلال الإبلاغ عن أماكن المياه الراكدة والتجمعات التي تساعد على انتشار الحشرات، وإرسال صور لها عبر الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري.