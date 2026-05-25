أجلت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة، اليوم الإثنين، محاكمة موظف ائتمان متهم بالاستيلاء على 5 ملايين و332 ألف جنيه من أموال طبيب وأبنائه القصر، من خلال تزوير محررات رسمية ومستندات مالية، إلى جلسة 15 يونيو المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبدالله محمد أحمد عبدالواحد، وعضوية المستشارين أحمد محمد محمود خضر، وأحمد محمد محمد خليل، ومصطفى محمد مصطفى محمد رفاعي.

كانت نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بالاستيلاء على أموال أحد العملاء وأبنائه القصر مستغلًا طبيعة عمله وإشرافه على حسابات كبار العملاء.

وكشفت أوراق القضية رقم 20660 لسنة 2022 جنايات إيتاي البارود، أن المتهم "م.ع.أ"، 37 عامًا، استولى بغير حق على مبلغ 5 ملايين و332 ألف جنيه مملوك للطبيب الاستشاري "ف. ع.خ" وأبنائه القصر.

كيف انكشفت الواقعة؟



أوضحت التحقيقات أن المجني عليه توجه لسحب 400 ألف جنيه من حسابه، إلا أنه فوجئ بعدم كفاية الرصيد، لتكشف المراجعات وجود كشوف حساب مزورة جرى تسليمها له لإيهامه بوجود أرصدة مالية كبيرة، بينما لم يتجاوز الرصيد الفعلي بالحساب 6 آلاف جنيه.

38 إيصال سحب مزورًا



أشارت التحقيقات إلى أن المتهم زور 38 إيصال سحب نقدي منسوبة للمجني عليه وأبنائه خلال الفترة من منتصف عام 2017 وحتى أواخر عام 2019، واستغل وجود العميل داخل مكتبه لتمرير المستندات وصرف قيمتها والاستيلاء على الأموال.

وأضافت التحقيقات أن المتهم حرر إقرارًا بخطه تضمن اعترافه بارتكاب الواقعة وتفاصيل الاستيلاء على الأموال، قبل أن يتغيب عن العمل ويصبح هاربًا.