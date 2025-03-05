نشوة كلها حزينة.. "وردية الموت" تفجع الشرقية في زهرة شبابها

الشرقية - ياسمين عزت:

في فجر اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك استعد عدد من الشباب من أهالي قرية نشوة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية لبدء يوم عمل جديد بمصانع العاشر من رمضان حيث محل عملهم، وانطلقوا من قريتهم مستقلين سيارة الوردية التي توصلهم يوميا، لكنهم لم يعلموا ما خبأ لهم القدر.

تلقى أهالي قرية نشوة بمركز الزقازيق خبرا صادما في الساعة الثامنة صباحا اليوم الأربعاء، بانقلاب سيارة الوردية الذي ينقل العمال من القرية للمصنع محل عملهم، جاء الخبر كالصاعقة فالجميع من أهالي القرية متضرر من الحادث، إذ أصيب نحو 13 شخصا، ولقي اثنان مصرعهما.

القرية جميعهم أهل وأقارب، فالمصاب للجميع والألم يجمعهم، وتوجه عدد كبير من أهالي قرية نشوة إلى مستشفى العاشر الجامعي للاطمئنان على المصابين والاستعداد لاستلام جثامين الشباب الذين راحوا ضحية الحادث.

ولقي الشابان إسماعيل نصر الشحات وحسن حسن الجلا مصرعهما في الحادث، بينما أصيب 13 آخرين بإصابات بالغة.

واتشحت القرية بالسواد استعدادا لتشييع جثماني الشابين، داعين بالشفاء للمصابين الذين كانوا ضحية تصادم ملاكي "تسير عكس الاتجاه" مع ميكروباص الوردية.