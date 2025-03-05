بورفؤاد تتزين.. تطوير شامل لمنطقة الحزب الوطني في بورسعيد بـ70 مليون جنيه

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تتواصل أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقة الحزب الوطني بمدينة بورفؤاد في بورسعيد، اليوم الأربعاء، في إطار خطة شاملة لتحديث البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، بما يحقق جودة حياة أفضل للمواطنين، بناء على توجيهات المحافظ اللواء أركان حرب محب حبشي.

وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها إعادة رصف الطرق ورفع كفاءتها، إلى جانب تركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة لتحسين الإضاءة العامة في الشوارع، إضافة إلى تنفيذ أعمال تجميل و"لاند سكيب" وفق أحدث المعايير الجمالية والهندسية، بما يسهم في إبراز الطابع المميز للمنطقة، كما يجري إزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات لضمان تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط إلى الشوارع.

وتجرى أعمال التطوير تحت إشراف جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد - وبالتنسيق الكامل مع مجلس مدينة بورفؤاد، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير جميع المناطق والأحياء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بعد إدراج 70 مليون جنيه لتطوير منطقة الحزب الوطني بمدينة بورفؤاد بناء على طلب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب.