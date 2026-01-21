قرار عاجل من الحكومة بشأن توصيات استرداد أراضي الدولة من المخالفين

أقر مجلس الوزراء مقترحات وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، بشأن فسخ التعاقد مع عدد من الأفراد والشركات والجمعيات، الذين حصلوا على أراضٍ بالبيع ضمن ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بعد إخلالهم بالالتزام بسداد الأقساط المستحقة وعدم الالتزام بالضوابط المقررة لتسوية أوضاعهم.

وبحسب بيان، يأتي القرار في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على أراضيها واسترداد حقوقها، والتصدي لكافة صور التعدي أو التقاعس عن سداد مستحقات الدولة، بما يضمن حسن إدارة واستغلال الأراضي وفقًا للقانون.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة الرواد لتقنيات التعليم، لتوفير الاستعانة بمنسقي ومتابعي الجودة بوحدة دعم وقياس الجودة، من ذوي الخبرات التعليمية.

وأوضح المجلس أن التعاقد سيتم بتمويل ذاتي من الوزارة، ممثلة في صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وذلك تخفيفًا للعبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

وتهدف وحدة دعم وقياس جودة التعليم إلى اقتراح السياسات ووضع الاستراتيجيات الداعمة لضمان جودة التعليم بمختلف المدارس، إلى جانب قياس ومتابعة أداء المدارس من خلال تقييمات مستمرة للعملية التعليمية، وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم، بما يضمن تطبيق معايير الجودة الشاملة وتحسين مخرجات التعليم.