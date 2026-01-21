إعلان

قرار عاجل من الحكومة بشأن توصيات استرداد أراضي الدولة من المخالفين

كتب : محمد أبو بكر

04:31 م 21/01/2026

استرداد أراضي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقر مجلس الوزراء مقترحات وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، بشأن فسخ التعاقد مع عدد من الأفراد والشركات والجمعيات، الذين حصلوا على أراضٍ بالبيع ضمن ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بعد إخلالهم بالالتزام بسداد الأقساط المستحقة وعدم الالتزام بالضوابط المقررة لتسوية أوضاعهم.

وبحسب بيان، يأتي القرار في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على أراضيها واسترداد حقوقها، والتصدي لكافة صور التعدي أو التقاعس عن سداد مستحقات الدولة، بما يضمن حسن إدارة واستغلال الأراضي وفقًا للقانون.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة الرواد لتقنيات التعليم، لتوفير الاستعانة بمنسقي ومتابعي الجودة بوحدة دعم وقياس الجودة، من ذوي الخبرات التعليمية.

وأوضح المجلس أن التعاقد سيتم بتمويل ذاتي من الوزارة، ممثلة في صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وذلك تخفيفًا للعبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

وتهدف وحدة دعم وقياس جودة التعليم إلى اقتراح السياسات ووضع الاستراتيجيات الداعمة لضمان جودة التعليم بمختلف المدارس، إلى جانب قياس ومتابعة أداء المدارس من خلال تقييمات مستمرة للعملية التعليمية، وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم، بما يضمن تطبيق معايير الجودة الشاملة وتحسين مخرجات التعليم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استرداد أراضي الحكومة فسخ التعاقد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب: "صوت مصر رغم أنف الحاقدين"
زووم

حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب: "صوت مصر رغم أنف الحاقدين"
"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
رياضة محلية

"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
أخبار البنوك

رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
"الأهلي يصدم فالنسيا".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أليو ديانج
رياضة محلية

"الأهلي يصدم فالنسيا".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أليو ديانج
هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
نصائح طبية

هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام