الحكومة تقر سك مليون عملة تذكارية احتفالًا بعيد الشرطة 2026

وافق مجلس الوزراء على سك عملات تذكارية متداولة من فئة الجنيه الواحد، بعدد مليون قرص، وذلك بمناسبة احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة، الموافق 25 يناير 2026.

وفي سياق متصل، وافقت الحكومة، على نتيجة دراسة وزارة المالية، الخاصة بطلب محافظة قنا التصرف بنظام البيع في مساحة تبلغ 600 متر مربع بمدينة الوقف الجديدة، لصالح البنك الأهلي المصري، وذلك لإقامة فرع جديد للبنك يخدم أهالي المدينة.

