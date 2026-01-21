بالصور- محافظ الدقهلية يعاين موقع كسر ماسورة مياه فى المنصورة

اشتكى عدد من المواطنين إلى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال تفقده شوارع مدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، من وجود كسر بخط المياه بشارع سيدي عبد القادر، وعدم تحرك مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقام المحافظ على الفور بالتوجه لموقع الكسر للوقوف على الوضع على الطبيعة.

وأجرى محافظ الدقهلية اتصالا هاتفيا بالمهندس محمد نشأت سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووجه باتخاذ اللازم فورا، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإصلاح الكسر ومنع تأثر المواطنين أو تعطيل الحركة المرورية، موجهاً بسرعة الدفع بالمعدات والأطقم الفنية اللازمة إلى موقع الكسر، والتنسيق مع حي غرب المنصورة وإدارة المرور للانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن، مع تأمين المنطقة المحيطة بموقع العمل.

وانتقلت المهندسة منال بدران، رئيس قطاع المنصورة بشركة المياه، فورا ومسئولي شركة مياه الشرب إلى موقع الكسر، لإجراء المعاينة على الطبيعة والبدء في إجراءات إصلاح خط المياه، وإعادة الوضع إلى طبيعته بأسرع وقت ممكن.

وأكد اللواء طارق مرزوق خلال الجولة على ضرورة الاستجابة الفورية لأي أعطال طارئة في المرافق العامة، مشدداً على أن الحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب أولوية قصوى، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية.

وأشار المحافظ إلى أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان سرعة التعامل مع أي مشكلات طارئة، ومنع تكرارها مستقبلاً، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على سلامة المواطنين.