زارها عادل إمام واستضافت المنتخب النسائي.. حكاية بطولة الفلكي أقدم دورة رمضانية في الإسكندرية- فيديو

الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير: مصراوي

على مدار نصف قرن، تواصل دورة الفلكي الرمضانية الحفاظ على مكانتها البارزة بين أبناء الإسكندرية، إذ تعتبر أقدم بطولة شعبية لكرة الشارع في مصر، وأنتجت العديد من نجوم كرة القدم كما استضافت العديد من مشاهير اللعبة في مصر.

كيف بدأت البطولة؟

يقول الكابتن محمد شاهين، أحد مؤسسي دورة الفلكي بالإسكندرية، إن البطولة بدأت في عام 1975 في منطقة امبروزو الشعبية بمحرم بك، واكتسبت اسمها من السيد الفلكي، الذي كان المنظم الأصلي. ومازال منظمو البطولة حتى اليوم يستخدمون الكرة الشراب المصنوعة يدويًا من مادة البلوتيكس.

استضافة نجوم التعليق الرياضي

يضيف الكابتن شاهين؛ أن البطولة استضافت العديد من مشاهير التعليق الرياضي، مثل شيخ المعلقين محمد لطيف، وحمادة إمام، والمعلق الراحل محمود بكر. كما شارك فيها مدربون أجانب بارزون مثل ثيو بوكير والاسكتلندي كينيث، وأيضًا حكام دوليين مثل سيد محمود وجمال بشير.

الملعب الذي شهد نجوم الكرة

وأشار الكابتن محمد شاهين إلى أن العديد من نجوم الكرة المصرية لعبوا في الدورة الرمضانية وكان أحد أبرز الأسماء التي خرجت من دورة الفلكي إلى الشهرة هو اللاعب السكندري أحمد الكأس، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، وأحمد ساري، نجم الزمالك السابق. وشارك بالبطولة شادي محمد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، ونجوم الأجيال الذهبية مثل سامي بلعاص، مجدي عزت، رأفت شاهين، وأسامة ميكا.

عادل إمام وفيلم الحريف

ويروي الكابتن شكري شحاته؛ أحد مؤسسي البطولة، أن دورة الفلكي شهدت في إحدى نسخها حضور الفنان عادل إمام، الذي كان يستعد آنذاك لتصوير فيلم "الحريف" مع المخرج محمد خان، وكان يبحث عن أكبر دورة شعبية في مصر للتعرف أكثر على كرة الشارع وفقًا لمتطلبات الدور السينمائي؛ إلا أن الزعيم فوجئ بعدد الجمهور الكبير الذي يشاهد البطولة مما شكل صعوبة في السيطرة على الأعداد أثناء التصوير، فعدل عن فكرة التصوير في هذا المكان.

عندما شارك منتخب مصر للكرة النسائية في دورة الفلكي

من أبرز المشاركات المحفورة في ذاكرة دورة الفلكي الرمضانية، مشاركة منتخب مصر لكرة القدم النسائية في أول فترة تأسيس الفريق منتصف التسعينات، ويروي "شكري شحاته" أن الفريق النسائي لمنتخب مصر لكرة القدم حضر لدورة الفلكي سنة 1997 برعاية سحر الهوراي رائدة كرة القدم النسائية في مصر ومؤسس الفريق، وشاركت لاعبات الفريق في مباراة ودية استعراضية أمام عدد من اللاعبين المشاركين في البطولة في واحدة من اللحظات التي أثرت الدورة الشعبية الأعرق في الإسكندرية.

تطور البطولة من 8 فرق إلى 40 فريقا

وعن تطور البطولة، يقول الكابتن شكري: "بدأت دورة الفلكي الرمضانية بمشاركة 8 فرق عند تأسيسها، ومؤخرًا أصبحت تضم نحو 40 فريقًا من مختلف الأعمار، حيث تقام بها بطولة خاصة بالأكاديميات لأعمار 10 سنوات و12 سنة، وكذلك بطولات للناشئين والكبار والرواد فوق 45 سنة، وتوزع المباريات على مدار اليوم."

اكتشاف المواهب الكروية

وأكد الكابتن شكري أن البطولة مازالت تحظى بزيارات العديد من المدربين والعاملين بالمجال الرياضي، إذ تعتبر بيئة خصبة لاكتشاف العديد من المواهب الصغيرة التي ستثري الكرة المصرية في السنوات المقبلة، واختتم الحديث قائلا: هذه هي دورة الفلكي الرمضانية، قصة نجاح استمرت لخمسة عقود ومازالت مستمرة بإبداع وإصرار.