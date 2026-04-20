عدم العودة لهذه القرى.. الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا إلى سكان جنوب لبنان

كتب : مصراوي

08:42 ص 20/04/2026

آثار قصف جنوب لبنان

وكالات

وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان جنوب لبنان، محددا عددا من القرى في جنوب البلاد التي يمنع على الأهالي العودة إليها خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار.

قال في بيان، إنه خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار يواصل الجيش تمركزه في مواقعه بجنوب لبنان في مواجهة ما وصفه بأنه النشاطات الإرهابية المستمرة لحزب الله.

وحذر الجيش من أنه حتى إشعار آخر أنتم مطالبون بعدم التحرك جنوب خط القرى التالية ومحيطها: "مزرعة بيوت السياد، مجدل زون، زبقين، ياطر، صربين، حداثا، بيت ياحون، شقرا، مجدل سلم، قبريخا، فرون، زوطر الغربية، يحمر الشقيف، ارنون، دير ميماس، مرجعيون، ابل السقي، الماري، كفر شوبا، عين قنيا، عين عطا".

شدد على أنه لا يسمح بالاقتراب من منطقه نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي، مضيفا: "يرجى منكم عدم العبور والعودة إلى القرى التالية: البياضة، شاما، طير حرفا، ابو شاش، الجبين، الناقورة، ظهيرة، مطمورة، يارين، الجبين، ام توته، الزلوطية، بستان، شیحین، مروحين، راميه بنت جبيل، بيت ليف، صلحانة، عيتا الشعب، حنين، الطيري، رشاف، یارون، مارون الرأس، بنت جبيل، عيناتا، كونين، عيترون، بليدا، محيبب، ميس الجبل، قلعة دبا، حولا، مركبا، طلوسة، بني حيان، رب الثلاثين، العديسة، مرجعيون، كفر كلا، الطيبة (مرجعيون)، دير سریان، قنطرة، علمان (مرجعيون)، عدشيت القصير، القصير، ميسات، لبونة، اسكندرونة، شمعا، ججيم، الضهيرة، يرين، خربة الكسيف، دير سريان، الخيام، صليب، مزرعة سردة، مجيدية".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء يوم الخميس عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، وذلك لمدة 10 أيام.

وقد أنشأت إسرائيل خطا أصفر يقضم 55 قرية جنوبا، بينما يشدد حزب الله على أنه سيرد على الخروقات، وسط تكثيف الاتصالات بشأن المفاوضات، وفقا لروسيا اليوم.

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل
بنسبة تصل إلى 11%.. ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي مع تجدد إغلاق مضيق هرمز
قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا
رسوم جديدة على المشروعات.. علاء فكري: أي زيادة على تكاليف التنفيذ تنعكس
