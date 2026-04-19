"ذهب كفر الشيخ الأصفر".. توريد أكثر من 29 ألف طن قمح للصوامع (صور)

كتب : إسلام عمار

08:59 م 19/04/2026
    توريد القمح بكفر الشيخ
    توريد القمح بكفر الشيخ
    أثناء فحص درجات القمح
    استلام القمح في كفر الشيخ
    جانب من فحص القمح
    خلال توريد القمح
    فحص حبات القمح
    لحظة استلام القمح
    توريد القمح بكفر الشيخ
    متابعة فحص القمح
    وكيل الوزارة يفحص القمح_12

أعلن الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، اليوم الأحد، استقبال مواقع استلام القمح في نطاق المحافظة كميات جديدة من المحصول.
وأكد وكيل الوزارة، في بيان صحفي، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح منذ فتح باب التوريد وحتى اليوم الأحد 19 أبريل 2026، بلغ 29 ألف طن و340 كيلوجرامًا.

25 موقعًا لاستلام القمح

وأوضح وكيل الوزارة أن عملية الاستلام خلال موسم 2026 الجاري تتم من خلال 25 موقعًا تابعة للجهات المسوقة، والتي تشمل الشركة المصرية للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، ومطاحن الإسكندرية، وجهاز مستقبل مصر، وذلك تحت متابعة مستمرة من الجهات المعنية.

متابعة مستمرة وغرفة عمليات

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسته لمتابعة مواقع الاستلام أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تطرأ خلال موسم التوريد.

انتظام صرف المستحقات

كما جرى التأكيد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين دون تأخير، وفقًا للمدة المقررة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

