بنسبة تصل إلى 11%.. ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي مع تجدد إغلاق مضيق هرمز

كتب : مصراوي

08:38 ص 20/04/2026

أسعار النفط

وكالات

شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعا ملحوظا خلال تداولات الإثنين، على خلفية إعلان إيران مجددا إغلاق مضيق هرمز، مما أثار مخاوف الأسواق العالمية من استمرار انقطاع إمدادات الطاقة الحيوية القادمة من منطقة الخليج العربي.

وسجلت العقود الآجلة القياسية قفزة بنسبة تصل إلى 11%، ليصل سعر الميجاواط/ساعة إلى 43 يورو خلال التداولات الآسيوية المبكرة الإثنين، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبهذا الارتفاع، محت الأسواق كافة الخسائر التي سجلتها يوم الجمعة الماضي، حين سادت حالة مؤقتة من التفاؤل عقب تصريحات إيرانية أولية تفيد بأن الممر المائي مفتوح أمام الحركة التجارية.

وتوقفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مجددا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية عقب تعرض سفن لاعتداءات إيرانية إرهابية في الممر المائي، وتوجيه طهران تحذيرات سافرة من محاولات العبور.

وبحسب وكالة بلومبرج نيوز، رصدت بيانات تتبع السفن خلال الأيام الماضية: اقتراب عدة ناقلات للغاز الطبيعي المسال محملة بالوقود القطري من المضيق، قيام هذه الناقلات بتغيير مسارها بالكامل أو التوقف في عرض البحر الانتظار دون إتمام رحلاتها.

يُذكر أنه لم يتم تصدير أي شحنة من الغاز الطبيعي المسال من المنطقة منذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير الماضي.

وأدى هذا الشلل الملاحي إلى تعطل نحو 20% من إمدادات الوقود العالمية، مما يضع أمن الطاقة العالمي على المحك في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الإقليمي، وفقا لسكاي نيوز.

