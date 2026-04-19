هناك بعض أنواع من النباتات غير الطبيعية، وتعرف بـ"النباتات اللاحمة" حيث تتغذى على الحيوانات والحشرات، ما يثير دهشة العديد من الأشخاص.

وفيما يلي نستعرض التفاصيل المتعلقة بالنبات الذي يتغذى على الحشرات والنباتات، وفقا لما ذكره موقع " nhm" البريطاني.

ما هو نبات الإبريق الجبلي العملاق؟

نبات الإبريق الجبلي العملاق من أكبر وأغرب النباتات اللاحمة في العالم، حيث طور طريقة مميزة للحصول على غذائه من خلال اصطياد الكائنات الحية وهضمها، ويتميز بأباريقه الضخمة التي تعمل كمصائد طبيعية دقيقة، تجمع بين الجاذبية والخطورة في الوقت نفسه.

أين ينمو هذا النبات النادر؟

ينمو هذا النبات في بيئات جبلية قاسية تفتقر إلى العناصر الغذائية، وتحديدا في جزيرة بورنيو بـ آسيا، خاصة على سفوح جبل كينابالو، هذه الظروف الصعبة هي ما دفعته لتطوير خاصية الافتراس لتعويض نقص الغذاء في التربة.

كيف تعمل مصيدة الإبريق؟

تعتمد آلية الصيد على أباريق ضخمة يتجاوز طولها 30 سم، تفرز رحيقا يجذب الكائنات الحية، وما إن تقترب الفريسة حتى تنزلق داخل الجدار الداخلي الأملس، لتسقط في سائل هاضم غني بالإنزيمات، يبدأ في تحليلها تدريجيا حتى يتمكن النبات من امتصاص العناصر الغذائية.

ما هي الكائنات التي يستطيع افتراسها؟





لا يقتصر غذاء هذا النبات على الحشرات فقط، بل يمتد ليشمل مجموعة متنوعة من الكائنات، منها الحشرات الكبيرة كالخنافس والجراد والحشرات الكبيرة، إضافة إلى العناكب والديدان، وفي بعض الحالات، يستطيع اصطياد كائنات أكبر مثل الضفادع الصغيرة والسحالي، بل وتم تسجيل حالات نادرة لوجود بقايا قوارض صغيرة كالفئران داخل الأباريق، وإن كانت هذه الحوادث غير شائعة.

هل يعتمد دائما على الافتراس للحصول على غذائه؟

المثير للاهتمام أن هذا النبات لا يعتمد كليا على الصيد، تقوم بعض الحيوانات مثل القوارض الصغيرة بالتغذي على الرحيق الذي يفرزه، وخلال ذلك، تترك هذه الحيوانات فضلاتها داخل الإبريق، والتي تحتوي على عناصر غذائية مهمة يستفيد منها النبات، وبعض القوارض الصغيرة تتغذى على الرحيق الذي يفرزه، وفي المقابل تترك فضلاتها داخل الإبريق، ما يمنح النبات مصدرا إضافيا من العناصر الغذائية دون الحاجة لافتراسها.

لماذا يعتبر هذا النبات مميزا؟

يجمع هذا النبات بين التكيف المذهل والشكل الفريد، حيث استطاع تحويل بيئة فقيرة إلى فرصة للبقاء عبر تطوير "مصيدة طبيعية" فعالة لذلك يعد من أبرز الأمثلة على غرائب الطبيعة وقدرتها على التكيف بطرق غير متوقعة.

