هربًا من حرارة الجو.. غرق شاب أثناء الاستحمام في ترعة بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

11:03 م 19/04/2026

لقي شاب مصرعه غرقًا، اليوم الأحد، أثناء استحمامه هربًا من حرارة الجو داخل مياه ترعة المحمودية، بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

بلاغ وانتقال قوات الإنقاذ النهري

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بالعثور على جثة غريق أسفل كوبري إيتاي البارود، في الاتجاه المؤدي إلى قرية برقامة.
وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لسرعة التعامل مع الواقعة.

انتشال الجثمان ونقله للمشرحة

بالفحص تبين أن الجثمان لشاب يُدعى "عبد الرحمن عوام ضاحي"، 16 عامًا، مقيم بمركز إيتاي البارود. وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غرق شاب ترعة المحمودية حوادث الغرق الإنقاذ النهري

فيديو قد يعجبك



ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
أخبار مصر

ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
قبل هجوم "بثينة".. كيف تحدث علي الحجار عن ابنته؟ "فيديو"
زووم

قبل هجوم "بثينة".. كيف تحدث علي الحجار عن ابنته؟ "فيديو"
بعد ساعات من الجدل| محامي ضياء العوضي: لا نستطيع اتهام أحد بالتسبب في الوفاة
حوادث وقضايا

بعد ساعات من الجدل| محامي ضياء العوضي: لا نستطيع اتهام أحد بالتسبب في الوفاة
بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد المذيعة دينا رامز
زووم

بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد المذيعة دينا رامز
زاهي حواس يكشف شكل حتشبسوت الحقيقي.. وسر تراجع إلهام شاهين عن تجسيد شخصيتها
أخبار مصر

زاهي حواس يكشف شكل حتشبسوت الحقيقي.. وسر تراجع إلهام شاهين عن تجسيد شخصيتها

ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)