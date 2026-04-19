لقي شاب مصرعه غرقًا، اليوم الأحد، أثناء استحمامه هربًا من حرارة الجو داخل مياه ترعة المحمودية، بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

بلاغ وانتقال قوات الإنقاذ النهري

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بالعثور على جثة غريق أسفل كوبري إيتاي البارود، في الاتجاه المؤدي إلى قرية برقامة.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لسرعة التعامل مع الواقعة.

انتشال الجثمان ونقله للمشرحة

بالفحص تبين أن الجثمان لشاب يُدعى "عبد الرحمن عوام ضاحي"، 16 عامًا، مقيم بمركز إيتاي البارود. وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.