شنت بثينة ابنة الفنان علي الحجار، هجوماً ضد والدها، ووجهت له اتهامات منها تجاهل الإنفاق عليها، قبل مطالبتها متابعيها بمهاجمته.

وقامت بثينة، وهي ابنة الفنان علي الحجار من طليقته الفنانة سحر حسن، بنشر مقاطع فيديو أثارت جدلاً واسعاً، إذ قالت: "كان نفسي علاقتي تكون كويسة مع عيلتي أو بابايا، بس الغلطة من عندهم، أنا آسفة جداً على الموضوع ده".

حديث علي الحجار عن ابنته

وتحدث الفنان علي الحجار، خلال ظهوره مع الإعلامي محمود سعد، عن تجاربه الست في الزواج وأولاده، وهم 3 بنات و4 أولاد.

وقال: "بثينة ترتيبها الثالثة، بعد مشيرة وأحمد، وهي تزوجت من شاب ألماني وأمه مصرية، وتم كتب الكتاب في منزلي، وهو شاب جميل ومحترم، خريج كلية التجارة ويعمل في مجال المحاسبة، وبثينة أيضاً درست المحاسبة والاقتصاد، واختارت طريقها مضبوطاً".

عقد قران بثينة علي الحجار

وحرص علي الحجار على الاحتفال بعقد قران ابنته "بثينة"، ونشر عبر صفحته في موقع "فيسبوك" مجموعة صور من الحفل في يونيو 2020، وكتب: "عقد قران ابنتي بثينة على هشام مارولد، بحضور والدته السيدة نيفين وأخيه كريم في منزلي بالمقطم، وبحضور إخوتها إبراهيم ونور ويوسف وجنى وزوجتي هدى طلعت".

حديث علي الحجار عن إبنته بثينة

