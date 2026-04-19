اجتماع لمناقشة التحديات الصحية بجنوب سيناء برئاسة نائب المحافظ (صور)

كتب : رضا السيد

08:52 م 19/04/2026
    مناقشات لرصد التحديات
    حضور المجلس
    جانب من المناقشات
    المجلس الربع سنوي
    المجلس التنفيذ

شهدت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اجتماع المجلس التنفيذي الربع سنوي الذي نظمه فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد عبد الهادي مدير الفرع، لمناقشة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية ووضع حلول قابلة للتنفيذ لضمان تقديم خدمات طبية متميزة.

حضور قيادات القطاع الصحي

حضر الاجتماع عدد من قيادات الهيئة، من بينهم الدكتور هاني العزبي نائب مدير الفرع، والدكتور محمد عبد الحليم رئيس فرع الرقابة، والدكتور محمود عابدين مدير إدارة المستفيدين والعلاقات العامة بالتأمين الصحي، والدكتورة بسنت الدالي مدير إدارة المنتفعين، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومديري المديريات المختلفة.

مناقشة أبرز التحديات

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة، وعلى رأسها مديونيات الاشتراك في التأمين الصحي الشامل، ومشكلات المغتربين، والروتين في صرف الأدوية خاصة لمرضى الأمراض المزمنة.

تحسين جودة الخدمات الطبية

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي أن الهيئة تستهدف تقديم خدمات صحية متكاملة من خلال توفير الكوادر الطبية والتجهيزات الحديثة وتبسيط الإجراءات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

استبيان لقياس رضا المواطنين

وأوضح الدكتور محمد عبد الحليم أن فرع الرقابة نفذ نحو 45 ألف استبيان لقياس آراء المواطنين حول الخدمات الصحية، وتم حل حوالي 95% من الشكاوى، خاصة المتعلقة بالمغتربين.

نسب اشتراك مرتفعة في التأمين الصحي

وأشار الدكتور محمود عابدين إلى أن نسبة الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء بلغت 134%، نتيجة اشتراك عدد كبير من العاملين بالمحافظة، خاصة في القطاع السياحي.

فترة سماح لتسديد المديونيات

وأضاف أن المنظومة منحت فترة سماح لسداد المديونيات المتراكمة منذ بدء التطبيق في 1 يناير 2024، لحين إقرار تشريع جديد ينظم آليات السداد.

توصيات لتحسين الخدمة

وأكدت نائب المحافظ ضرورة استمرار المتابعة ووضع توصيات قابلة للتنفيذ لحل المشكلات، مع رفع وعي المواطنين بمنظومة التأمين الصحي عبر الندوات ووسائل التواصل الاجتماعي، لضمان تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة.

