أطلقت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، مبادرة "الحصاد الذهبي" بمركز بلاط، في خطوة تستهدف دعم مزارعي القمح وتخفيف الأعباء عنهم، من خلال شراكة مصرية–صينية بالتعاون مع القطاع الخاص.

انطلاق المبادرة لدعم المزارعين

تأتي المبادرة لتوفير أحدث معدات الحصاد للمزارعين بتخفيضات تصل إلى 20%، بما يسهم في تقليل التكاليف وتسريع عمليات الحصاد، مع الحفاظ على جودة المحصول الاستراتيجي.

التوسع في تطبيق المبادرة

وأكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن المبادرة تمثل تجربة رائدة، مشيرة إلى الاتفاق على تعميمها في جميع مراكز المحافظة، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمزارعين، خاصة مع انطلاق موسم حصاد القمح.

مؤشرات إيجابية لموسم القمح

يشهد موسم حصاد القمح 2026 بالمحافظة نشاطًا ملحوظًا، حيث تم حصاد نحو 55 ألف فدان حتى الآن من إجمالي 412,706 أفدنة مزروعة، في حين استقبلت الصوامع أكثر من 26 ألف طن من القمح.

أسعار توريد مشجعة

وتم تحديد أسعار توريد القمح ما بين 2400 و2500 جنيه للأردب، وفقًا لدرجة نظافة المحصول، في إطار تحفيز المزارعين على زيادة معدلات التوريد.

طفرة في التوسع الزراعي

وتشهد محافظة الوادي الجديد توسعًا ملحوظًا في زراعة القمح، حيث تستحوذ منطقة العوينات على النصيب الأكبر من المساحات المزروعة، تليها الفرافرة ثم موط وبلاط والقصر والخارجة وباريس، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم المحاصيل الاستراتيجية.

زيادة ملحوظة في معدلات التوريد

وكانت المحافظة قد سجلت خلال موسم 2025 زيادة في نسبة توريد القمح بلغت 109% مقارنة بالعام السابق، بإجمالي تجاوز 503 آلاف طن، بينما تستهدف وزارة التموين استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026.