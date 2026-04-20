"أشعل النيران وأغلق الأبواب".. إنقاذ شخص من حريق شقة سكنية بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

12:00 ص 20/04/2026

إخماد حريق شقة سكنية

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا باندلاع حريق داخل شقة سكنية بشارع التوفيقية بنطاق قسم شرطة مينا البصل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران للعقارات المجاورة وتأمين المواطنين.

حريق داخل شقة بالطابق الثالث

كشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل شقة بالطابق الثالث، نتيجة قيام قاطنها، ويعاني من اضطراب نفسي، بجمع مخلفات من الشارع وإشعال النيران بها باستخدام "ولاعة"، ثم غلق الأبواب على نفسه داخل الشقة.

إنقاذ القاطن والسيطرة على النيران

نجحت قوات الحماية المدنية في اقتحام الشقة وإنقاذ الشخص دون إصابات، فيما تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي العقار، مع تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

إجراءات قانونية وتحقيقات

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي بدأت في مباشرة أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق الإسكندرية إنقاذ شخص مينا البصل الحماية المدنية

