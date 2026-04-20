استغرقت 10 ساعات.. إنقاذ يد مريض من البتر الكامل بجامعة بني سويف



بني سويف- حمدي سليمان:

شهدت جامعة بني سويف إنجازًا طبيًا بارزًا، إذ نجح فريق من مستشفيات جامعة بني سويف في إنقاذ يد مريض من البتر الكامل، بعد إجراء جراحة دقيقة ومعقدة استغرقت نحو 10 ساعات متواصلة.

واستقبل المستشفى الحالة في وضع حرج، إذ كانت اليد شبه مبتورة مع ضعف شديد في الدورة الدموية.

على الفور، تم نقل المريض إلى غرفة العمليات، إذ جرى استكشاف جراحي شامل بمشاركة عدة تخصصات.

وشمل التدخل إصلاح أحد الشرايين الرئيسية المتضررة، وترميم الأعصاب الدقيقة، وإعادة توصيل الأوتار، فضلا عن تثبيت العظام بواسطة فريق جراحة العظام، وقد ساهم هذا التكامل الطبي في إعادة الحياة إلى اليد وإنقاذها من البتر.

وأكد الدكتور طارق علي رئيس الجامعة، أن هذا النجاح يعكس التطور الكبير في مستوى الخدمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى استمرار دعم الكوادر الطبية وتوفير أحدث الإمكانيات.

أوضح الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن العملية تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأقسام المختلفة، بدءًا من سرعة التعامل مع الحالة وحتى المتابعة الدقيقة بعد الجراحة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز ضمن الدور الحيوي الذي تقوم به مستشفيات جامعة بني سويف في تقديم خدمات طبية متقدمة، خاصة في التخصصات الدقيقة، ما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية داخل محافظة بني سويف وخارجها.