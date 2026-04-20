

وكالات

أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية أن قواتها استهدفت سفينة تستخدم من قبل مهربي المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

جاء في بيان للقيادة الجنوبية الأمريكية نشر على موقع "إكس": "بناء على أوامر من القائد فرانسيس دونوفان من القيادة الجنوبية، شنت فرقة العمل المشتركة الرمح الجنوبي ضربة قاتلة على السفينة في 19 أبريل".

وأضاف: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تبحر على طول طرق تهريب المخدرات المعروفة في منطقة البحر الكاريبي، وأنها كانت تُستخدم في تهريب المخدرات".

وتستمر حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستهداف سفن تهريب المخدرات المزعومة في المياه اللاتينية منذ أوائل سبتمبر، وأسفرت عن مقتل 181 شخصاً على الأقل في المجمل. ووقعت هجمات أخرى في شرق المحيط الهادئ.

وعلى الرغم من الحرب الإيرانية، تصاعدت سلسلة الهجمات مرة أخرى في الأسبوع الماضي تقريبا، مما يظهر أن الإجراءات الهجومية للإدارة لوقف ما تسميه "إرهاب المخدرات" في نصف الكرة الغربي لا تتوقف. ولم يقدم الجيش أدلة على أن أياً من تلك السفن كانت تحمل مخدرات، وفقا لروسيا اليوم.