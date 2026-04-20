الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

21:00

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي

ليتشي

20:45

فيورنتينا

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

19:00

قيصري سبور

إعلان

الخريطة تتغير والزمالك المستفيد.. التصنيف الكامل للأندية الأفريقية الجديد

كتب : محمد خيري

09:00 ص 20/04/2026

ناد الزمالك

شهد تصنيف الأندية الأفريقية تحولًا ملحوظًا في خريطة المنافسة القارية، بعد تأهل نادي الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ما منحه دفعة قوية في الترتيب، متفوقًا على بيراميدز.

وجاء تقدم الزمالك نتيجة حصوله على نقاط إضافية عقب بلوغ النهائي، في الوقت الذي ودّع فيه بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي، ليتراجع في التصنيف لصالح الفريق الأبيض.

في المقابل، تصدر ماميلودي صن داونز التصنيف الأفريقي، متفوقًا على النادي الأهلي، مستفيدًا من وصوله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختين متتاليتين، وهو ما منحه أفضلية في مجموع النقاط.

تصنيف الأندية الأفريقية الجديد

ووفقا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» جاء تصنيف الأندية آخر 5 سنوات بعد تمكن نادي الزمالك من الوصول لنهائي الكونفدرالية، كالتالي:

1- صن دوانز الجنوب أفريقي 68 نقطة

2- الأهلي 66 نقطة

3- الترجي التونسي 58 نقطة

4 - نهضة بركان المغربي 57 نقطة

5 - الزمالك 49 نقطة

6- بيراميدز 48 نقطة

7- اتحاد العاصمة الجزائري 42 نقطة

8- الهلال السوداني 39 نقطة

9- شباب بلوزداد الجزائري 38 نقطة

10- سيمبا التنزاني 38 نقطة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 20-4: صعوبات لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
"جدع وشيك".. يارا السكري تكشف مواصفات فتى أحلامها في "صاحبة السعادة"
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اليوم.. بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة
إعلان

إعلان

