أفاد فنيامين كوندراتيف، حاكم إقليم كراسنودار بجنوب روسيا، بمقتل مدني وإصابة آخر بجروح في هجوم واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية على مدينة توابسي الليلة الماضية.

كتب كوندراتيف في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي فجر اليوم الاثنين: "تعرضت توابسي لهجوم جوي مكثف آخر بطائرات مسيرة الليلة الماضية، ما أدى، حسب المعلومات الأولية، إلى مقتل رجل في الميناء وإصابة آخر بجروح ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة"، مضيفا أن حريقا اندلع في الميناء.

أشار الحاكم إلى أن حطام المسيرات ألحق أضرارا بنوافذ عدة مبان في المدينة، من بينها مدرسة ابتدائية وروضة أطفال ومتحف وكنيسة ومبنى سكني متعدد الشقق، كما تضرر أنبوب غاز.

ذكر رئيس بلدية توابسي سيرجي بويكو، أن فرق الإطفاء والإنقاذ تعمل في موقع الحريق في الميناء.

كانت مسيرات أوكرانية استهدفت توابسي فجر الخميس الماضي، مخلفة قتيلين و5 جرحى، إضافة إلى أضرار مادية، وفقا لروسيا اليوم.