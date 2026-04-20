إعلان

أسفر عن مقتل مدني.. نشوب حريق بميناء توابسي الروسي إثر هجوم مسيرات أوكرانية

كتب : مصراوي

08:41 ص 20/04/2026

حرب روسيا واوكرانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أفاد فنيامين كوندراتيف، حاكم إقليم كراسنودار بجنوب روسيا، بمقتل مدني وإصابة آخر بجروح في هجوم واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية على مدينة توابسي الليلة الماضية.

كتب كوندراتيف في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي فجر اليوم الاثنين: "تعرضت توابسي لهجوم جوي مكثف آخر بطائرات مسيرة الليلة الماضية، ما أدى، حسب المعلومات الأولية، إلى مقتل رجل في الميناء وإصابة آخر بجروح ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة"، مضيفا أن حريقا اندلع في الميناء.

أشار الحاكم إلى أن حطام المسيرات ألحق أضرارا بنوافذ عدة مبان في المدينة، من بينها مدرسة ابتدائية وروضة أطفال ومتحف وكنيسة ومبنى سكني متعدد الشقق، كما تضرر أنبوب غاز.

ذكر رئيس بلدية توابسي سيرجي بويكو، أن فرق الإطفاء والإنقاذ تعمل في موقع الحريق في الميناء.

كانت مسيرات أوكرانية استهدفت توابسي فجر الخميس الماضي، مخلفة قتيلين و5 جرحى، إضافة إلى أضرار مادية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد المذيعة دينا رامز
زووم

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

ما تأثير تناول الزيتون على القلب؟ .. لن تتخيل
نصائح طبية

بعد مد المهلة لـ6 أشهر.. الأوراق المطلوبة ورابط التصالح في مخالفات البناء
أخبار مصر

رغم الأزمة المالية.. تحرك من الزمالك قبل ذهاب نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)