إعلان

جامعة أسوان تحصد المركز الأول عربيًا في الذكاء الاصطناعي (صور)

كتب : إيهاب عمران

08:17 م 19/04/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جامعة أسوان
  • عرض 5 صورة
    فريق هندسة أسوان فى المسابقة
  • عرض 5 صورة
    فريق كلية الهندسة بجامعة أسوان
  • عرض 5 صورة
    الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت جامعة أسوان فوزها بالمركز الأول (فرق) في الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي في نسخته الثالثة، وذلك بمشاركة متميزة من طلاب كلية الهندسة في عدد من المسارات التقنية المتقدمة.

مشاركة في خمسة مسارات رئيسية

وشارك فريق الجامعة في خمسة مسارات رئيسية شملت: الذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والرؤية الحاسوبية، والأمن السيبراني، إلى جانب البرمجة وحل المشكلات، حيث قدم الفريق أداءً استثنائيًا عكس مستوى متقدمًا من الكفاءة التقنية والابتكار والعمل الجماعي.

فريق طلابي متميز

ويضم الفريق نخبة من طلاب وطالبات كلية الهندسة بقيادة الطالبة نهى نور الدين، وعضوية كل من: محمد هشام، خالد يوسف، أحمد شاذلي، مصطفى مجدي، جهاد عادل، وتبارك صلاح، في نموذج يعكس تمكين الشباب، وخاصة الفتيات، في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

دعم الجامعة للابتكار

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن هذا الإنجاز يجسد رؤية الجامعة في دعم التميز العلمي وتعزيز قدرات الطلاب في مجالات المستقبل، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بالابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

مشاركة عربية وتنافس قوي

وأضاف أن النسخة الثالثة شهدت مشاركة فرق من جامعات الصعيد، على أن يتم تصعيد الفريق الأول للمشاركة على المستوى العربي، مؤكدًا أهمية الاستثمار في العقول الشابة وبناء اقتصاد معرفي قوي.

تكامل البحث العلمي والتطبيق

وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الفوز يعكس تكامل الجهود الأكاديمية والبحثية داخل الجامعة، ونجاح استراتيجية ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي.

إشادة بالأداء ودعم مستمر

وأشاد الدكتور محمد محمود، عميد كلية الهندسة، بالأداء المشرف للفريق، مؤكدًا استمرار دعم الكلية للطلاب للمشاركة في مختلف المحافل العلمية، بما يعزز مكانة جامعة أسوان في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وفاة والد الفنانة منة شلبي


وفاة والد الفنانة منة شلبي
بعد قرار إيران بغلقه.. سي إن إن: لا ناقلات نفط تعبر مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد قرار إيران بغلقه.. سي إن إن: لا ناقلات نفط تعبر مضيق هرمز
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية
شئون عربية و دولية

رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية
إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا
شئون عربية و دولية

إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا

زاهي حواس يهاجم فيلم نتفليكس عن كليوباترا: مينفعش يتقال عليها "سوداء"
أخبار مصر

زاهي حواس يهاجم فيلم نتفليكس عن كليوباترا: مينفعش يتقال عليها "سوداء"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)