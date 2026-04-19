أعلنت جامعة أسوان فوزها بالمركز الأول (فرق) في الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي في نسخته الثالثة، وذلك بمشاركة متميزة من طلاب كلية الهندسة في عدد من المسارات التقنية المتقدمة.

مشاركة في خمسة مسارات رئيسية

وشارك فريق الجامعة في خمسة مسارات رئيسية شملت: الذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والرؤية الحاسوبية، والأمن السيبراني، إلى جانب البرمجة وحل المشكلات، حيث قدم الفريق أداءً استثنائيًا عكس مستوى متقدمًا من الكفاءة التقنية والابتكار والعمل الجماعي.

فريق طلابي متميز

ويضم الفريق نخبة من طلاب وطالبات كلية الهندسة بقيادة الطالبة نهى نور الدين، وعضوية كل من: محمد هشام، خالد يوسف، أحمد شاذلي، مصطفى مجدي، جهاد عادل، وتبارك صلاح، في نموذج يعكس تمكين الشباب، وخاصة الفتيات، في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

دعم الجامعة للابتكار

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن هذا الإنجاز يجسد رؤية الجامعة في دعم التميز العلمي وتعزيز قدرات الطلاب في مجالات المستقبل، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بالابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

مشاركة عربية وتنافس قوي

وأضاف أن النسخة الثالثة شهدت مشاركة فرق من جامعات الصعيد، على أن يتم تصعيد الفريق الأول للمشاركة على المستوى العربي، مؤكدًا أهمية الاستثمار في العقول الشابة وبناء اقتصاد معرفي قوي.

تكامل البحث العلمي والتطبيق

وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الفوز يعكس تكامل الجهود الأكاديمية والبحثية داخل الجامعة، ونجاح استراتيجية ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي.

إشادة بالأداء ودعم مستمر

وأشاد الدكتور محمد محمود، عميد كلية الهندسة، بالأداء المشرف للفريق، مؤكدًا استمرار دعم الكلية للطلاب للمشاركة في مختلف المحافل العلمية، بما يعزز مكانة جامعة أسوان في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.