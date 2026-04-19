أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى والمناطق التابعة لها لمدة 5 ساعات، وذلك في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة الشبكة.

القرى والمناطق المتأثرة بالانقطاع

وأوضحت الوحدة المحلية في بيانها أن القرى المتأثرة بانقطاع التيار تشمل قرى الغابات وتوابعها، وقرية كمال حسين وتوابعها، على أن يستمر الانقطاع لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

مناشدة للمواطنين لتدبير احتياجاتهم

وفي السياق ذاته، ناشد قطاع كهرباء كفر الشيخ المواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة ضرورة تدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وعدم توقف الأعمال اليومية، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي.