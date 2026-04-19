إعلان

لمدة 5 ساعات.. انقطاع التيار الكهربائي عن قرى في كفر الشيخ غدًا

كتب : إسلام عمار

11:19 م 19/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى والمناطق التابعة لها لمدة 5 ساعات، وذلك في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة الشبكة.

القرى والمناطق المتأثرة بالانقطاع

وأوضحت الوحدة المحلية في بيانها أن القرى المتأثرة بانقطاع التيار تشمل قرى الغابات وتوابعها، وقرية كمال حسين وتوابعها، على أن يستمر الانقطاع لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

مناشدة للمواطنين لتدبير احتياجاتهم

وفي السياق ذاته، ناشد قطاع كهرباء كفر الشيخ المواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة ضرورة تدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وعدم توقف الأعمال اليومية، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

