إعدام شخصين في إيران اتهما بالتورط بشبكة تجسس مرتبطة بإسرائيل

كتب : مصراوي

08:40 ص 20/04/2026

علم إيران

وكالات

أعلنت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية، أن إيران أعدمت رجلين أدينا بالتعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" والتخطيط لهجمات داخل البلاد.

ذكرت ميزان، أن الرجلين هما "محمد معصوم شاهي، وحامد وليدي"، اتُهما بالانتماء إلى شبكة تجسس مرتبطة بالموساد، وأنهما تلقيا تدريبات في الخارج، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق.

أفادت ميزان، أنهما أُدينا بتهم من بينها معاداة الله والتعاون مع جماعات معادية، وأن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحقهما قبل تنفيذها.

كان تقرير مشترك لمنظمتي "إيران لحقوق الإنسان" ومقرها النرويج، ومعا ضد عقوبة الإعدام الفرنسية، كشف أن السلطات الإيرانية نفذت ما لا يقل عن 1639 حكم إعدام خلال عام 2025، في أعلى حصيلة سنوية يتم تسجيلها منذ عام 1989.

وأوضح التقرير، أن عدد حالات الإعدام المسجل العام الماضي يمثل زيادة بنسبة 68% مقارنة بعام 2024، الذي شهد تنفيذ 975 حكم إعدام، مشيرا إلى أن بين المعدومين 48 امرأة، وفقا لسكاي نيوز.

