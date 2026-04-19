عقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، لقاءً جماهيريًا موسعًا مع أهالي قرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ227، وتفعيلًا لنهج التواصل المباشر مع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030.

حضور قيادات تنفيذية ودينية وشعبية

شهد اللقاء حضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، إلى جانب قيادات تنفيذية وأمنية وشعبية، ووكلاء وزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي شركات المرافق.

عرض شامل لإنجازات التنمية

استُهل اللقاء بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم استعرض المحافظ ما تحقق من إنجازات تنموية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا حدوث طفرة شاملة في مختلف القطاعات، خاصة داخل القرى، بدعم من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

مشروعات خدمية كبرى

وأشار المحافظ إلى تنفيذ مشروعات قومية كبرى، أبرزها قناطر أسيوط الجديدة، إلى جانب التوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم عبر رفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية والمدارس والمعاهد الأزهرية.

تطوير عمراني ومجتمعات جديدة

وفي ملف الإسكان، أوضح المحافظ أن المحافظة تشهد إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة، في مقدمتها مدينة ناصر غرب أسيوط، باعتبارها أحد محاور التنمية المستقبلية التي توفر فرص عمل وتدعم خطط الدولة.

إشادة بدور بني عديات التاريخي

وأشاد محافظ أسيوط بالدور الوطني لأهالي قرية بني عديات وتضحياتهم التاريخية، خاصة خلال مقاومة الحملة الفرنسية عام 1799، مؤكدًا أن العيد القومي مناسبة لاستلهام روح الصمود والعمل.

مطالب المواطنين والتفاعل المباشر

واستمع المحافظ إلى مطالب الأهالي المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات، موجّهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة دراستها ووضع حلول عاجلة لها، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات.

استمرار اللقاءات الجماهيرية

وأكد اللواء محمد علوان استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل دوري، مشددًا على أن تحسين مستوى معيشة المواطنين يمثل أولوية قصوى ضمن خطة التنمية المستدامة.

تقدير شعبي للزيارة

وفي ختام اللقاء، أعرب أهالي بني عديات عن تقديرهم للزيارة، مؤكدين أهميتها في تعزيز التواصل المباشر مع القيادات التنفيذية وطرح مطالبهم بشكل مباشر.