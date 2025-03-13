إغلاق أكاديمية مهنية في بني سويف لمزاولة نشاط التدريب بدون ترخيص

بني سويف-حمدي سليمان:

نظمت محافظة بني سويف، حملة برئاسة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة مكبرة على عدد من المنشآت الطبية والتجارية، لمواجهة كافة صور الغش، ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين

وتمكنت الحملة التي شارك فيها أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر، من الغلق الإداري لأكاديمية مهنية تنظم دورات تدريبية بدون ترخيص، فضلا عن ضبط كيمياويات منتهية الصلاحية داخل معملي تحاليل.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2600 علبة سجائر مجهولة المصدر لدى أحد التجار، فضلا عن تحرير 4 محاضر لمحلات ومنشآت غذائية وتجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، و 4 أخرى لبدالين تموينيين لعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد، بجانب محضر لصاحب أحد المخابز البلدية لتجميع 7 أجولة دقيق بهدف بيعها في السوق السوداء.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.