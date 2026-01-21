امتحان الجبر يرسم البسمة على وجوه طلاب الإعدادية بأسيوط -فيديو وصور

كاميرا في كل بيت.. انتفاضة أهالي الراهب بعد جريمة أطفال المنوفية

أسيوط - محمود عجمي:

سادت حالة من الفرحة والارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، عقب خروجهم من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، بعدما وصفوا امتحان الجبر بأنه جاء سهلًا ومباشرًا.

وأكد عدد من الطلاب أن أسئلة الامتحان كانت في متناول الطالب المتوسط، وتمكنوا من الإجابة عنها دون مواجهة صعوبات تُذكر.

وأوضح الطلاب، أن امتحان الجبر جاء أفضل من امتحان العام الماضي، وارتبط بشكل واضح بمحتوى الكتاب المدرسي دون تضمين أي أسئلة معقدة. وأضاف الطلاب أن الزمن المخصص للامتحان كان كافيًا، باستثناء سؤال واحد فقط رأوا أنه أكثر صعوبة مقارنة ببقية الأسئلة.

وفي السياق، تفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، صباح اليوم الأربعاء، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلجان إدارة الغنايم التعليمية، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل في امتحاني الجبر والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

تأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمتابعة الامتحانات ميدانيًا بشكل مستمر. رافقه خلال الجولة عصمت حميد، مدير إدارة الغنايم التعليمية.

واستهل وكيل الوزارة جولته بتفقد لجان امتحانات مدرسة الغنايم الثانوية بنين التي تضم 18 لجنة، ثم واصل متابعته بزيارة مدرسة الشهيد حمادة حسني هارون الإعدادية الجديدة التي تضم 12 لجنة. واختتم جولته بتفقد سير الامتحانات في مدرسة الزعيم جمال عبد الناصر الابتدائية المشتركة والتي تضم 14 لجنة بإجمالي 274 طالبًا وطالبة.

وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة أعمال بعض اللجان واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات، كما تأكد من توفير الأجواء الملائمة داخل اللجان وتواجد المراقبين والملاحظين، إضافة إلى إحكام إجراءات الأمن على بوابات المدارس ومنع دخول غير المصرح لهم إلى اللجان.

وشدد على الالتزام الكامل بمنع دخول الهواتف المحمولة والكاميرات والأجهزة الإلكترونية مثل الساعات الرقمية وسماعات البلوتوث، والتنبيه على تنظيم دخول وخروج الطلاب، والتصدي لمحاولات الغش بكافة أشكاله، مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة وفقًا للقرارات الوزارية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار دسوقي إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، مرتبطة بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وبمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، إضافة إلى غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، لمتابعة أعمال الامتحانات لحظة بلحظة والتدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تواجه رؤساء اللجان أو الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة متابعته اليومية لسير الامتحانات التي تُختتم غدًا الخميس 22 يناير 2026، مع تكليف مديري الإدارات ومسؤولي المتابعة الميدانية بالمرور المستمر على اللجان والتعامل الفوري مع أي ملاحظات وفق اللوائح المنظمة، ضمانًا لاستقرار العملية الامتحانية.

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا امتحانات اليوم بلغ 78 ألفًا و508 طالبًا وطالبة، موزعين على 264 لجنة في مدارس 11 إدارة تعليمية على مستوى محافظة أسيوط.