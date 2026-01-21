استطلاع لـ"رويترز" يتوقع ارتفاع الدولار إلى 48.3 جنيها في يونيو المقبل

توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لـ"رويترز" انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى 48.30 جنيه بنهاية يونيو المقبل من 47.50 جنيه حاليا.

كما رجحوا أن يضعف الجنيه بشكل أكثر ليصل إلى 49.75 لكل دولار بنهاية يونيو 2027 على أن ينخفض إلى 52 جنيها بنهاية يونيو 2028.

كان سعر الجنيه ارتفع بنحو 6.2% خلال العام الماضي مقابل الدولار بدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون الخزانة المحلية.

وشهدت تدفقات المصريين بالخارج قفزة بنحو 42.5% خلال أول 11 شهرا من العام الماضي إلى 37.5 مليار دولار.