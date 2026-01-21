عيار الذهب 21 يتخطى 6500 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليتصدر عيار 21 المشهد بعد ارتفاعه بنحو 175 جنيهًا للجرام، متجاوزًا حاجز 6500 جنيه للمرة الأولى، ومسجلًا قمة تاريخية جديدة في الأسواق.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6530 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم، وشملت موجة الصعود باقي الأعيرة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7462 جنيهًا، وسجل عيار 18 حوالي 5597 جنيهًا للجرام، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4353 جنيهًا.

ويأتي هذا الارتفاع المحلي بالتزامن مع القفزات القياسية التي يشهدها المعدن النفيس عالميًا، بعدما لامست أسعار الأوقية مستوى تاريخيًا جديدًا قرب 4862 دولارًا، وفقًا لآخر بيانات وكالة بلومبرج.