تضامن الشيوخ: 12 مليون معاق في مصر والقضية تمس المجتمع بأكمله

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن قضية الإعاقة ليست قضية فئة بعينها، وإنما تمس المجتمع بأكمله.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان: "الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة: الجسر نحو المستقبل – دراسة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة من الرعاية إلى التمكين الشامل".

وأكد "القصبي"، أن الإحصائيات تشير إلى وجود نحو 12 مليون مواطن مصري من ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن الإعاقة حالة متحققة لبعض الأشخاص ومحتملة لكل الأشخاص، إذ قد يتعرض أي فرد لحادث عارض يحوله إلى شخص من ذوي الإعاقة.

وطالب بضرورة النظر إلى الإعاقة باعتبارها شأنًا عامًا يهم جميع البشر، وليس ملفًا خاصًا بفئة محددة، مؤكدًا أهمية التعامل معها بمنظور شامل قائم على الحقوق والكرامة الإنسانية.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه خلال إعداد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم الحرص على أن يكون تعريف الإعاقة شاملًا، ضامنًا تمتع جميع الفئات بكامل الحقوق المقررة قانونًا، مؤكدًا أن القانون لم يُقص أي فئة، بل رسخ مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات.

كما استعرض القصبي الضوابط الدستورية الحاكمة لملف حقوق ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى المادة 81 من الدستور، موضحًا أن من يتأمل عمل لجنة الخمسين يدرك عبقرية صياغة هذه المادة لما تضمنته من ضمانات واضحة تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز.

