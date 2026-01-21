إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة "سوزوكي" على الطريق الزراعي ببنها

شهد طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي، قبل قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، في الاتجاه القادم من القاهرة لبنها، إنقلاب سيارة سوزوكي، في منطقة الملف بين قرية ميت عاصم وقرية سندنهور، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء أشرب جاب الله مساعد وزير الداخلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة بدائرة مركز بنها، على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي، في الاتجاه القادم من القاهرة.



انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مدعومة بسيارة اسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة سوزوكي في المنطقة بين قريتي ميت عاصم وسندنهور التابعة لمركز بنها، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وإصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي، لتلقي العلاج.

وتمكن رجال إدارة مرور القليوبية، من إعادة فتح الحركة المرورية على الطريق الزراعي ببنها، لمنع تعطل مصالح المسافرين، بعد رفع وتجنيب السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.