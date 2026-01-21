إعلان

‬تغيب 94 طالبًا عن امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

12:52 م 21/01/2026
جنوب سيناء – رضا السيد:

أكد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، على ضرورة توفير أجواء هادئة ومناسبة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، مع الالتزام الكامل بالقواعد والمعايير المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال تفقده لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الأهرام التجريبية للغات، لمتابعة سير امتحان مادتي اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى، والتربية الفنية في الفترة الثانية.

ووجّه بضرورة توفير أقصى درجات الهدوء والراحة للطلاب داخل اللجان، مع التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة نهائيًا للطلاب والملاحظين، حفاظًا على نزاهة الامتحانات، وضمان الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة.

وأكد حرص المديرية على تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على أهمية التزام الطلاب والملاحظين وكافة العاملين بلجان الامتحانات بالتعليمات والضوابط المحددة.

وأدي طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء، امتحان مادة اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى، ويؤدون امتحان مادة التربية الفنية في الفترة الثانية.

ومن جهة أخرى، أعلنت غرفة العمليات أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 3642 طالبًا وطالبة، حضر منهم اليوم 3548 طالبًا وطالبة، بينما تغيب 94 طالبًا وطالبة، مؤكدة عدم تلقي أي شكاوى تتعلق بسير الامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب غدًا الخميس امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

