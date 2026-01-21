إعلان

خطأ عابر أم تسريب.. القصة الكاملة لأزمة امتحان الهندسة بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

01:35 م 21/01/2026

طلاب الاعدادية ارشيفية

تحولت واقعة تأخر تسليم أوراق امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا، من أزمة إدارية عابرة داخل غرف الامتحانات، إلى قضية تصدّرت منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت تساؤلات واسعة حول حقيقة ما جرى.

تأخير مفاجئ وارتباك داخل اللجان

مع انطلاق امتحان مادة الهندسة، فوجئ طلاب الشهادة الإعدادية بعدم وصول أوراق الأسئلة في الموعد المحدد، ما أدى إلى تأجيل الامتحان نحو ساعتين في عدد من الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة. حالة من الارتباك سادت داخل اللجان، وقلق متزايد بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة في ظل غياب تفسير رسمي واضح في الساعات الأولى للأزمة.

تسريب أم خطأ جسيم؟ روايتان متناقضتان

بحسب مصادر تعليمية، علمت مديرية التربية والتعليم بقنا بوجود شبهة تسريب لامتحان الهندسة، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار عاجل بإلغاء الامتحان الأصلي وطباعة امتحان بديل، الأمر الذي تسبب في تأخر تسليم أوراق الأسئلة للإدارات التعليمية المختلفة.

في المقابل، خرج هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لينفي بشكل قاطع وجود أي تسريب، مؤكدًا أن ما حدث هو وجود خطأ كبير في الامتحان الأصلي، استدعى تصحيحه وإعادة طباعته، وهو ما ترتب عليه التأخير.

تدخل المحافظ وفتح التحقيق

على خلفية تصاعد الغضب الشعبي، وجّه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مديرية التربية والتعليم بسرعة فحص شكاوى أولياء الأمور، والتحقيق في جميع ملابسات الواقعة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي تقصير أو إهمال.

وشدد المحافظ على أهمية انتظام سير الامتحانات، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وعدم السماح بتكرار مثل هذه الأزمات التي تؤثر نفسيًا وتعليميًا على الطلاب وأسرهم.

ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا 60 ألفًا و270 طالبًا وطالبة داخل 297 لجنة امتحانية، تحت إشراف أكثر من 10 آلاف من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والعاملين، ما يعني أن أي خلل — ولو كان فنيًا — ينعكس على عشرات الآلاف من الأسر.

امتحان الهندسة تسريب امتحان الهندسة طلاب الشهادة الإعدادية قنا

