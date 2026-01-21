غيوم ورياح شديدة.. الطقس السيئ يضرب كفر الشيخ -صور

محافظ قنا يكرم المتدربين ضمن مبادرة "تواصل" لتأهيل العاملين على لغة الإشارة

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، موجة طقس سيئ متقلب، تمثلت في وجود غيوم في السماء مصحوبة برياح محملة بالأتربة وموجة صقيع.

وأعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

وشدد المحافظ على مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمواصلة جهود رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد علي مدار الساعة والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة وأي أمطار قد تسقط في حينها.