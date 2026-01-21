إعلان

رئيس الوزراء يتفقد جناح "بيت الزكاة والصدقات" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب : محمد سامي

02:17 م 21/01/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جناح "بيت الزكاة والصدقات" المشارك في فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في جولته التفقدية بأجنحة المعرض.

ورافق رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

واطلع معالي رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له على أنشطة الجناح وما يقدمه من محتوى توعوي وثقافي يعكس رسالة "بيت الزكاة والصدقات"، تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ودور البيت في دعم العمل المجتمعي وتعزيز الوعي بقيم التكافل والتضامن، كما استمعوا إلى شرحٍ حول جهود البيت وبرامجه المتنوعة في مختلف المجالات الاجتماعية والإنسانية.

اقرأ أيضًا:

السيسي: نرحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

تأكيدًا لمصراوي.. تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة وتخفيضات في الرسوم

زيادات غير مسبوقة.. الصادرات الزراعية المصرية تقفز إلى 9.5 مليون طن في 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جناح بيت الزكاة والصدقات بيت الزكاة والصدقات بمعرض القاهرة معرض القاهرة الدولي للكتاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحافة الجليدية.. هل تختبئ حضارات غامضة ومداخل سرية تحت الأرض؟ "صور"
أخبار و تقارير

الحافة الجليدية.. هل تختبئ حضارات غامضة ومداخل سرية تحت الأرض؟ "صور"
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الان
مدارس

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الان
أبرزها "البازوكا".. ما هي خيارات أوروبا للرد على تهديدات ترامب؟
شئون عربية و دولية

أبرزها "البازوكا".. ما هي خيارات أوروبا للرد على تهديدات ترامب؟
"متزوجاه عن حب ودي كانت ساعة شيطان" .. قاتلة "عريس المرج: خفت لما شفت
حوادث وقضايا

"متزوجاه عن حب ودي كانت ساعة شيطان" .. قاتلة "عريس المرج: خفت لما شفت
النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية وإسقاطها في حالات محددة
أخبار مصر

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية وإسقاطها في حالات محددة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية .. وإسقاطها في حالات محددة
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الآن
رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي