تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جناح "بيت الزكاة والصدقات" المشارك في فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في جولته التفقدية بأجنحة المعرض.

ورافق رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

واطلع معالي رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له على أنشطة الجناح وما يقدمه من محتوى توعوي وثقافي يعكس رسالة "بيت الزكاة والصدقات"، تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ودور البيت في دعم العمل المجتمعي وتعزيز الوعي بقيم التكافل والتضامن، كما استمعوا إلى شرحٍ حول جهود البيت وبرامجه المتنوعة في مختلف المجالات الاجتماعية والإنسانية.

اقرأ أيضًا:

السيسي: نرحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

تأكيدًا لمصراوي.. تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة وتخفيضات في الرسوم

زيادات غير مسبوقة.. الصادرات الزراعية المصرية تقفز إلى 9.5 مليون طن في 2025