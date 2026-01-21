بالصور.. بكاء نضال الشافعي أثناء تشييع جثمان والدته
كتب : سهيلة أسامة
تصوير- أحمد مسعد:
شُيع منذ قليل جثمان والدة الفنان نضال الشافعي إلى مثواها الأخير، من مسجد آل بهجت بدريم لاند، على أن يتم الدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات.
وظهر نضال الشافعي متأثرا وهو يحمل نعش والدته، وكان من أبرز الحضور المخرج خالد جلال، والفنان عمرو عبدالعزيز.
وأعلن الفنان نضال الشافعي وفاة والدته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح اليوم.
