بالصور.. بكاء نضال الشافعي أثناء تشييع جثمان والدته

كتب : سهيلة أسامة

01:16 م 21/01/2026
  عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي (1)
  • عرض 14 صورة
    الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي (2)
  • عرض 14 صورة
    المخرج خالد جلال في جنازة والدة نضال الشافعي
  • عرض 14 صورة
    المخرج خالد جلال
  • عرض 14 صورة
    عمرو عبد العزيز في جنازة والدة الفنان نضال الشافعي (1)
  • عرض 14 صورة
    الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي (3)
  • عرض 14 صورة
    عمرو عبد العزيز في جنازة والدة الفنان نضال الشافعي (3)
  • عرض 14 صورة
    لحظة تشييع الفنان نضال الشافعي والدته إلى مثواها الأخير (1)
  • عرض 14 صورة
    لحظة تشييع الفنان نضال الشافعي والدته إلى مثواها الأخير (2)
  • عرض 14 صورة
    عمرو عبد العزيز في جنازة والدة الفنان نضال الشافعي (2)
  • عرض 14 صورة
    لحظة تشييع الفنان نضال الشافعي والدته إلى مثواها الأخير (3)
  • عرض 14 صورة
    لحظة تشييع الفنان نضال الشافعي والدته إلى مثواها الأخير (4)
  • عرض 14 صورة
    لحظة تشييع الفنان نضال الشافعي والدته إلى مثواها الأخير (6)

تصوير- أحمد مسعد:

شُيع منذ قليل جثمان والدة الفنان نضال الشافعي إلى مثواها الأخير، من مسجد آل بهجت بدريم لاند، على أن يتم الدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات.

وظهر نضال الشافعي متأثرا وهو يحمل نعش والدته، وكان من أبرز الحضور المخرج خالد جلال، والفنان عمرو عبدالعزيز.

وأعلن الفنان نضال الشافعي وفاة والدته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح اليوم.

وفاة والدة نضال الشافعي الفنان نضال الشافعي بكاء نضال الشافعي نضال الشافعي أثناء تشييع جثمان والدته تشييع جثمان والدة نضال الشافعي

