بالصورـ محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

أسيوط ـ محمود عجمي:



تفقد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بمجمع المصالح.



تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يقوم بها المحافظ للمراكز التكنولوجية في جميع أنحاء المحافظة، بهدف لقاء المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح أو استكمال طلبات التقنين، وتذليل العقبات التي تواجههم، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنهاء ملفاتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، واللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أسيوط، والدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس حي شرق أسيوط، وهويدا كامل، مدير المركز التكنولوجي لمركز أسيوط.

تفقد المحافظ المركز التكنولوجي وتابع سير العمل، مشيدًا بالكفاءة العالية في تقديم الخدمات المتنوعة، مثل استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، واستخراج التراخيص، وشهادات البيانات، بالإضافة إلى إجراءات التقنين للأراضي. وأكد على أهمية تسهيل الحصول على الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

كما اطلع المحافظ على الموقف الحالي في تلقي طلبات التصالح واستكمال طلبات التقنين، والتقى عددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم فيما يخص بعض الإجراءات في ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء. قام المحافظ بالرد على كافة استفساراتهم وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجههم، مكلفًا رئيس المركز بالمتابعة المستمرة وتقديم الحلول الفورية لأي مشكلات للانتهاء من ملفات التقنين والتصالح.

وأكد أبوالنصر أن ملفي التقنين والتصالح على رأس الأولويات، وأن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل فترة زمنية ممكنة، مشيرًا إلى تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.











