إعلان

عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر

كتب : مصراوي

06:14 ص 09/03/2026

مشغولات ذهبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


الأقصر - محمد محروس:

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، ملابسات واقعة سرقة كبرى، استهدفت أحد محال المجوهرا داخل فندق سياحي بمدينة الأقصر، إذ تمكنت مباحث قسم شرطة الأقصر من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تورطوا في سرقة ما يقرب من 5 كيلو جرامات من المشغولات الذهبية تقدر قيمتها بحوالي 40 مليون جنيه.

نجحت تحريات مكثفة أجراها فريق البحث الجنائي، في تحديد هوية المتورطين وتعقب تحركاتهم، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

بينت التحريات أن من بين المتهمين عاملة نظافة داخل الفندق الذي يقع به محل المجوهرات، إذ استغل باقي أفراد التشكيل طبيعة عملها ومعرفتها الكاملة بموقع المحل ومواعيد الحركة داخله، ما ساعدهم على التخطيط للجريمة وتنفيذها.

كشفت التحريات، أن المتهمة لعبت دورًا مهمًا في تسهيل دخول شركائها إلى موقع السرقة، وتوفير المعلومات اللازمة لهم حول المكان.

أشارت التحريات إلى أن المتهمين وضعوا خطة مسبقة لتنفيذ الجريمة، تضمنت تعطيل كاميرات المراقبة داخل محل المجوهرات قبل واقعة السرقة، في محاولة لإخفاء معالم الواقعة ومنع رصد تحركاتهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع خيوط الجريمة من خلال تحليل الأدلة المتاحة ومراجعة المعلومات، ما قاد في النهاية إلى تحديد هوية الجناة وضبطهم، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشغولات ذهبية سرقة الذهب في الأقصر الأقصر حادث سرقة الذهب في الأقصر واقعة سرقة الذهب في الأقصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر أمانة في رقبتهم".. الرئيس السيسي يشيد بدور الشرطة في مواجهة التحديات
أخبار مصر

مصر أمانة في رقبتهم".. الرئيس السيسي يشيد بدور الشرطة في مواجهة التحديات
طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
فرص عمل لحديثي التخرج بالكهرباء.. الشروط والمستندات
أخبار مصر

فرص عمل لحديثي التخرج بالكهرباء.. الشروط والمستندات
منذ بدء الحرب.. تفاصيل الهجمات على السفن في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

منذ بدء الحرب.. تفاصيل الهجمات على السفن في مضيق هرمز
إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية
شئون عربية و دولية

إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة