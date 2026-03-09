

الأقصر - محمد محروس:

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، ملابسات واقعة سرقة كبرى، استهدفت أحد محال المجوهرا داخل فندق سياحي بمدينة الأقصر، إذ تمكنت مباحث قسم شرطة الأقصر من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تورطوا في سرقة ما يقرب من 5 كيلو جرامات من المشغولات الذهبية تقدر قيمتها بحوالي 40 مليون جنيه.

نجحت تحريات مكثفة أجراها فريق البحث الجنائي، في تحديد هوية المتورطين وتعقب تحركاتهم، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

بينت التحريات أن من بين المتهمين عاملة نظافة داخل الفندق الذي يقع به محل المجوهرات، إذ استغل باقي أفراد التشكيل طبيعة عملها ومعرفتها الكاملة بموقع المحل ومواعيد الحركة داخله، ما ساعدهم على التخطيط للجريمة وتنفيذها.

كشفت التحريات، أن المتهمة لعبت دورًا مهمًا في تسهيل دخول شركائها إلى موقع السرقة، وتوفير المعلومات اللازمة لهم حول المكان.

أشارت التحريات إلى أن المتهمين وضعوا خطة مسبقة لتنفيذ الجريمة، تضمنت تعطيل كاميرات المراقبة داخل محل المجوهرات قبل واقعة السرقة، في محاولة لإخفاء معالم الواقعة ومنع رصد تحركاتهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع خيوط الجريمة من خلال تحليل الأدلة المتاحة ومراجعة المعلومات، ما قاد في النهاية إلى تحديد هوية الجناة وضبطهم، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق.