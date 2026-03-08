زعمت القناة 12 العبرية، مساء الأحد، أن السلطات القطرية أبلغت الولايات المتحدة بعزمها طرد قادة حركة المقاومة الفلسطينية حماس من الدوحة، موضحة أن هذا الإجراء المزعوم يأتي على خلفية رفض الحركة مطلب الدوحة بإدانة الهجمات الإيرانية على قطر ودول خليجية، وفق ادّعائها.

الموقف الميداني في الخليج

يأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه الحرس الثوري الإيراني استهداف ما يصفها بأنها "قواعد عسكرية أمريكية" في قطر والدول الخليجية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض وتدمير صاروخ وطائرات مسيرة أُطلقت باتجاه مواقع حيوية ومنشآت عسكرية.

وأوضح البيان، أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من التصدي لصاروخ كان متجها نحو قاعدة الأمير سلطان الجوية، بالإضافة إلى اعتراض طائرتين مسيرتين في المناطق الشمالية من مدينة الرياض.

نجاح الدفاعات الجوية في حماية منشآت نفطية

وفي إطار حماية المنشآت النفطية، أشار منشور سابق لوزارة الدفاع عبر منصة "إكس" إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة فوق صحراء "الربع الخالي" أثناء توجهها نحو "حقل شيبة النفطي".