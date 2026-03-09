قاد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، حملة رقابية موسعة بمدينة طوخ، بمشاركة مديرية التموين، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، والأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمحال والمنافذ التجارية وضبط الأسواق، والتأكد من جودة وسلامة السلع المعروضة، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة وضمان وصول سلع آمنة بأسعار عادلة للمواطنين.

إعدام لحوم ومواد غذائية غير صالحة

استهل المحافظ جولته بتفقد محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، حيث وجه باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وإعدام كميات من اللحوم المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة سوء التخزين، إلى جانب مصادرة وإعدام كميات من اللحوم المصنعة "البانية" مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.

كما أسفرت الحملة عن غلق محل عطارة لعدم حصوله على ترخيص، وضبط مواد غذائية ومنتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى ضبط كميات من "منشطات" مجهولة المصدر تشكل خطورة على الصحة العامة، وتم التحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تشميع مصنع مخللات مخالف

خلال الجولة، وجه المحافظ بالغلق الفوري وتشميع أحد مصانع المخللات بمدينة طوخ، وذلك بعد رصد تشغيله دون ترخيص قانوني، واعتماده طرق تصنيع تفتقر لأدنى اشتراطات السلامة الصحية، فضلًا عن استخدامه مواد خام مجهولة المصدر وألوان صناعية غير مصرح بها.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

متابعة الأسعار وضبط الشارع

وفي سياق متصل، شدد المحافظ خلال تفقده لأسواق الخضار والفاكهة وعدد من منافذ السوبر ماركت، على ضرورة الإعلان الواضح عن الأسعار والالتزام بالهوامش الربحية المقررة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مؤكدًا توافر السلع الاستراتيجية، ومحذرًا من احتكار السلع أو المغالاة في أسعارها.

كما شملت الجولة متابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية، حيث وجه المحافظ برفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات بشوارع بورسعيد والسوق ومحيط مسجد العراقي، مشددًا على تكثيف الحملات اليومية لإعادة الانضباط.

شارك في الحملة المهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ، والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالقليوبية، ويوسف سلامة مدير فرع جهاز حماية المستهلك، وأحمد صبري ممثلًا عن هيئة سلامة الغذاء، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والرقابية.