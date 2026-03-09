تفقد اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، اليوم الاثنين، حلقة السمك بسوق الأنصاري، وذلك في إطار جهود المحافظة لمتابعة حركة البيع والشراء، والاطمئنان على توافر الأسماك بأسعار مقبولة للمواطنين.

تأتي هذه الجولة ضمن حرص الجهاز التنفيذي على مراقبة الأسواق بشكل مستمر، والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار في المحافظة.

حوارات مع التجار والمواطنين

خلال الجولة، حرص المحافظ على تفقد عدد من محال بيع الأسماك داخل الحلقة، حيث أجرى حوارات مباشرة مع التجار للتعرف على مستويات الأسعار ومدى توافر الأصناف المختلفة.

ووجّه المحافظ بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم المغالاة، بما يضمن حماية المواطنين من أي استغلال، وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

كما استمع اللواء هاني رشاد إلى آراء المواطنين المتواجدين داخل الحلقة حول مستوى الأسعار وجودة المعروض، مؤكداً استمرار الحملات والجولات الميدانية لضبط الأسواق وتحقيق التوازن المطلوب.

مشاركة القيادات التنفيذية

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد علام، نائب المحافظ، وأحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عارف البركاوي، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية، الذين شددوا جميعاً على أهمية استمرار الرقابة الميدانية لضمان انضباط الأسواق وحماية حقوق المستهلك.